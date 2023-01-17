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43 минуты назад

Сёмин оценил дальнейшие перспективы Дзюбы

Евро-футбол.Руиещё 2

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о будущем 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы. В СМИ последнее время фигурирует информация о потенциальном переходе бомбардира в столичное «Торпедо».

Экс-наставник «Локомотива» Сёмин оценил дальнейшие перспективы Дзюбы
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Только сам Дзюба знает, почему он нигде не играет. Такой футболист не останется без команды, но ему нужно начать играть как можно скорее. Игроку очень важно находиться в оптимальной игровой форме», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Последним место работы Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». За эту команду нападающий сыграл пять матчей и забил один мяч. До переезда в чемпионат Турции форвард защищал цвета петербургского «Зенита».

Футбол,Юрий Семин,Зенит,
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