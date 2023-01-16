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53 минуты назад

Близкий друг Пике поддержал Шакиру в нападках на футболиста

Газета.Ru

Известный в Испании блогер и стример Ибай Льянос (около 10 млн подписчиков на Youtube), который является близким другом Жерара Пике, высказался о новой песне Шакиры, посвященной расставанию с экс-футболистом «Барселоны».

Близкий друг Пике поддержал Шакиру в нападках на футболиста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Льянос вышел в прямой эфир для общения с подписчиками и заявил, что согласен со всеми строчками колумбийской певицы, кроме одной:

«Ты так много занимаешься в тренажерном зале / Но поработай немного и мозгами».

Блогер шутливо заявил, что это утверждение является ложью: «Пике не заходил в тренажерный зал ни разу в жизни. Все остальные фразы из песни я понимаю — это просто отпад! Но вот эту про тренажерный зал — нет. Пике бывал в зале меньше раз, чем я».

После прослушивания песни Льянос заключил: «Покойся с миром, Жерар Пике».

В первом куплете песни Шакира обвинила Пике в том, что тот не поддержал ее в тяжелый момент жизни, во втором заявила, что он оставил ее с «долгами в налоговой», в третьем назвала его новую девушку своим «предполагаемым заменителем» и призвала Пике «поработать мозгами».

Футбол,Жерар Пике,Шакира,
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