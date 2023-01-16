Близкий друг Пике поддержал Шакиру в нападках на футболиста

Известный в Испании блогер и стример Ибай Льянос (около 10 млн подписчиков на Youtube), который является близким другом Жерара Пике, высказался о новой песне Шакиры, посвященной расставанию с экс-футболистом «Барселоны».

Льянос вышел в прямой эфир для общения с подписчиками и заявил, что согласен со всеми строчками колумбийской певицы, кроме одной:

«Ты так много занимаешься в тренажерном зале / Но поработай немного и мозгами».

Блогер шутливо заявил, что это утверждение является ложью: «Пике не заходил в тренажерный зал ни разу в жизни. Все остальные фразы из песни я понимаю — это просто отпад! Но вот эту про тренажерный зал — нет. Пике бывал в зале меньше раз, чем я».

После прослушивания песни Льянос заключил: «Покойся с миром, Жерар Пике».