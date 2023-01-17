«ПСЖ» заработает миллионы на матче Месси против Роналду

«Пари Сен-Жермен» встретится с объединенной командой саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль». Парижский клуб заработает приличную сумму денег за участие в этой встрече, сообщает Metaratings со ссылкой на СМИ.

По информации источника, французский клуб заработает более €10 млн. Кроме того, в казну «ПСЖ» поступят средства за платную трансляцию.

Встреча состоится 19 января в Эр-Рияде. За саудовскую команду выступит Криштиану Роналду, а за «ПСЖ» сыграет Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что Роналду стал капитаном объединенной команды «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» на матч с «ПСЖ».