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46 минут назад

Ла Лига подала жалобу на ФИФА в CAS из-за расширения клубного ЧМ: «Эти решения наносят необратимый ущерб всей футбольной экосистеме»

Sports.ru

Ла Лига подала иск против ФИФА в спортивный арбитражный суд (CAS).

Ла Лига подала жалобу на ФИФА в CAS
Фото: Sports.ruSports.ru

Представители испанской лиги недовольны изменением формата проведения клубного чемпионата мира. Напомним, в декабре президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что с 2025 года в турнире будут участвовать 32 команды. Тогда же Ла Лига заявила, что «рассмотрит соответствующие юридические действия, чтобы помешать проведению клубного чемпионата мира в заявленном формате».

Теперь лига подала жалобу в CAS. «ФИФА, кажется, думает только о немногих, не зная реального влияния на всех игроков в профессиональном футболе. Она думает только о небольшой группе клубов и игроков, когда в профессиональном футболе много профессиональных лиг, тысячи клубов и игроков, которые не участвуют в этих международных турнирах.

«Эти решения, принятые в одностороннем порядке и без предварительного уведомления относительно календаря с новыми международными турнирами, наносят необратимый ущерб всей футбольной экосистеме», – говорится в тексте заявления.

Футбол,Джанни Инфантино,
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