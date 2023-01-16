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56 минут назад

Экс-футболист "МЮ" Канчельскис призвал Захаряна собрать вещи и бежать в "Челси"

Газета.Ru

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси». Его слова передает «РБ Спорт».

Канчельскис призвал Захаряна собрать вещи и бежать в "Челси"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не знаю, перейдет ли Захарян в «Челси» в это трансферное окно, но бежать туда надо обязательно, в быстром темпе. Собрать все вещи и бежать, как в фильме «Форрест Гамп», – сказал Канчельскис.

Напомним, что летом «Челси» предлагал за 19-летнего полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в 16 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать пять результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Захаряна оценивается в €15 млн.

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