«Челси» намерен усилить ещё две позиции в январе

В январе состав команды Грэма Поттера уже усилили центральный защитник Бенуа Бадьяшиль, форвард Жоау Фелиш и вингер Михаил Мудрик, однако на этом боссы «синих» не намерены останавливаться. Согласно сведениям Sky, в настоящий момент «Челси» занимается поисками центрального полузащитника и правого защитника. При благоприятном стечении обстоятельств обе позиции удастся укрепить до закрытия зимнего трансферного окна.