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23 минуты назад

«Челси» намерен усилить ещё две позиции в январе

Евро-футбол.Ру

Лондонский «Челси» продолжает активную работу на трансферном рынке.

«Челси» намерен усилить ещё две позиции в январе
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В январе состав команды Грэма Поттера уже усилили центральный защитник Бенуа Бадьяшиль, форвард Жоау Фелиш и вингер Михаил Мудрик, однако на этом боссы «синих» не намерены останавливаться. Согласно сведениям Sky, в настоящий момент «Челси» занимается поисками центрального полузащитника и правого защитника. При благоприятном стечении обстоятельств обе позиции удастся укрепить до закрытия зимнего трансферного окна.

В настоящий момент «Челси» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от дающего путёвку в Лигу чемпионов четвёртого места на десять очков.

Футбол,Грэм Поттер,
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