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1 час назад

«Реал» может потратить 300 млн евро в летнее трансферное окно

Евро-футбол.Ру

Мадридский «Реал» сможет значительно усилиться после окончания текущего сезона.

«Реал» может потратить 300 млн евро в летнее трансферное окно
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Руководство «сливочных» не планирует трансферов в январе, зато готово воспользоваться благоприятным финансовым состоянием клуба летом: по информации Cope, трансферный бюджет «Реала» на следующее окно составит порядка 300 млн евро. При этом отмечается, что действующие победители Лиги чемпионов намерены совершать «точечные» приобретения, в необходимости которых полностью уверены.

Приоритетная цель «Реала» на лето – полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Также мадридцы, по слухам, намерены укрепить правый фланг обороны.

Футбол,Реал,
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