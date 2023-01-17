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2 часа назад

Клуб Роналду потерял одну из звёзд команды

Евро-футбол.Ру

Колумбийский голкипер Давид Оспина, ныне выступающий за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, травмировался по ходу поединка 13-го тура местного чемпионата против «Аль-Шабаба» (0:0).

Вратарь повредил локтевой сустав. Теперь 34-летнему южноамериканцу предстоит перенести хирургическое вмешательство. Из-за этой травмы Оспина пропустит порядка шести недель.

Давид известен в Европе по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Наполи». В Саудовскую Аравию он перебрался летом прошлого года. В нынешнем сезоне голкипер провел 14 поединков, в девяти из которых отстоял на ноль.

Футбол,Аш-Шабаб,
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