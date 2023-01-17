Клуб Роналду потерял одну из звёзд команды

Колумбийский голкипер Давид Оспина, ныне выступающий за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, травмировался по ходу поединка 13-го тура местного чемпионата против «Аль-Шабаба» (0:0).

Давид известен в Европе по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Наполи». В Саудовскую Аравию он перебрался летом прошлого года. В нынешнем сезоне голкипер провел 14 поединков, в девяти из которых отстоял на ноль.