Тренер Семин призвал Дзюбу как можно быстрее найти новую команду

«Только Дзюба знает, почему он пока нигде не играет. Понятно, что такой игрок не останется без команды, но другое дело, что ему нужно начать играть как можно скорее. Любому футболисту важно находиться в оптимальной форме, а этому может поспособствовать только стабильная практика», — сказал Семин.