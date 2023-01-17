Тренер Семин призвал Дзюбу как можно быстрее найти новую команду

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что российскому нападающему Артему Дзюбе необходимо как можно быстрее найти себе клуб. Его слова передает «РБ Спорт».
«Только Дзюба знает, почему он пока нигде не играет. Понятно, что такой игрок не останется без команды, но другое дело, что ему нужно начать играть как можно скорее. Любому футболисту важно находиться в оптимальной форме, а этому может поспособствовать только стабильная практика», — сказал Семин.
По окончании сезона-2021/22 Дзюба покинул «Зенит» в статусе свободного агента. В августе он подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги «Адана Демирспор», который покинул уже в ноябре, разорвав соглашение с командой. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за турецкий клуб пять матчей.
Дзюба сообщил, что покинул команду, так как полон амбиций и хочет играть, а не сидеть на скамье запасных. Пока он не нашел себе новый клуб.