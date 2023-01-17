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31 минуту назад

Экс-игрок ЦСКА Яка Бийол назвал Кварацхелию суперзвездой Серии А

Матч ТВиещё 1

Защитник «Удинезе» Яка Бийол оценил выступление футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне.

Экс-игрок ЦСКА Яка Бийол назвал Кварацхелию суперзвездой Серии А
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Кварацхелия в марте расторг контракт с казанским «Рубином» и до конца прошлого сезона выступал за батумское «Динамо». Его действующее соглашение с «Наполи» рассчитано до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Серии А Кварацхелия провел 20 матчей, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач. Бийол играл в ЦСКА с июля 2018 года, а прошлым летом стал футболистом «Удинезе».

— В Италии вспыхнул Хвича Кварацхелия. Это действительно Кварадона?

— Да, Хвича провел топовый отрезок в первой половине сезона. Сейчас это суперзвезда Серии А, а «Наполи» — лидер чемпионской гонки. Это замечательный период в его карьере. Но против «Удинезе» Хвича не играл, так что я очно еще не убедился, насколько он неудержим, — приводит слова Бийола Sport24.

— А как это было в РПЛ, помнишь?

— Не помню, как и вообще выступлений Хвичи в России. Но что он творит в Италии — топ!

Футбол,Динамо,
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