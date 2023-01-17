Экс-игрок ЦСКА Яка Бийол назвал Кварацхелию суперзвездой Серии А

— Да, Хвича провел топовый отрезок в первой половине сезона. Сейчас это суперзвезда Серии А, а «Наполи» — лидер чемпионской гонки. Это замечательный период в его карьере. Но против «Удинезе» Хвича не играл, так что я очно еще не убедился, насколько он неудержим, — приводит слова Бийола Sport24.