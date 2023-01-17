Бийол объяснил, в чем итальянский чемпионат превосходит РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА Яка Бийол, ныне выступающий в «Удинезе», рассказал о разнице между чемпионатами России и Италии.
Бийол играл в ЦСКА с июля 2018 года, а прошлым летом стал футболистом «Удинезе».
— В России ярко видны доминирующие клубы, а между лидерами и аутсайдерами — пропасть. В Италии такого нет: даже в командах со дна таблицы есть качественные футболисты, которые могут удивлять в матчах с грандами, — приводит слова Бийола Sport24.
— Главное, что изменилось для тебя после ЦСКА в Италии?
— Абсолютно все. В Италии для футболиста совершенно другой образ жизни. Каждую неделю у нас сложные матчи — именно поэтому Серия А более динамичная и резкая, чем РПЛ. На каждый матч ты должен выходить и показывать максимум.