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23 минуты назад

Бийол объяснил, в чем итальянский чемпионат превосходит РПЛ

Матч ТВ

Бывший защитник московского ЦСКА Яка Бийол, ныне выступающий в «Удинезе», рассказал о разнице между чемпионатами России и Италии.

Бийол объяснил, в чем итальянский чемпионат превосходит РПЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Бийол играл в ЦСКА с июля 2018 года, а прошлым летом стал футболистом «Удинезе».

— В России ярко видны доминирующие клубы, а между лидерами и аутсайдерами — пропасть. В Италии такого нет: даже в командах со дна таблицы есть качественные футболисты, которые могут удивлять в матчах с грандами, — приводит слова Бийола Sport24.

— Главное, что изменилось для тебя после ЦСКА в Италии?

— Абсолютно все. В Италии для футболиста совершенно другой образ жизни. Каждую неделю у нас сложные матчи — именно поэтому Серия А более динамичная и резкая, чем РПЛ. На каждый матч ты должен выходить и показывать максимум.

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