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52 минуты назад

Форварду сборной России предлагали украинское гражданство ради трансфера в Европу

Евро-футбол.Ру

Экс-нападающий «Оренбурга», а ныне игрок самарских «Крыльев Советов» Владимир Сычевой мог продолжить карьеру в европейском чемпионате. Заинтересованность в услугах 26-летнего футболиста проявляли представители Бундеслиги.

Форварду сборной России предлагали украинское гражданство
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщает «Спорт-экспресс», Сычевой мог уехать, если бы выполнил одно условие. Немцы были готовы подписать Владимира в том случае, если бы он сменил российское гражданство на украинское. Нападающий отказался от такого предложения и остался в России.

Сычевой перешел в «Крылья Советов» в прошлом месяце. Он заключил с самарским клубом контракт на три с половиной года. В текущем сезоне Премьер-лиги форвард провел 15 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал два ассиста.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,
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