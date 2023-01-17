Слуцкий назвал худший стадион в мире

«Там приходят три человека, которые вышли из казино. Сидят пять фанатов с флагами. Просто приходят люди, которые больше туристы. Сам стадион с беговыми дорожками, арки, которые мне напоминают какой-нибудь стадион «Труд» где-нибудь в 50-м году в одном из городов России», — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».