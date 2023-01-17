Форварду Сычевому предлагали сменить гражданство на украинское ради выступления в Европе

Нападающему "Крыльев Советов" Владимиру Сычевому предлагали сменить российское гражданство на украинское. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, смена гражданства была одним из условий для перехода в команду из чемпионата Германии. Российский форвард отказался от такого предложения. Напомним, Владимир Сычевой в конце декабря стал игроком "Крыльев Советов". Сумма трансфера составила 100 млн рублей. До перехода в самарский клуб форвард выступал за "Оренбург". Всего в текущем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах, отметившись 14 забитыми мячами и одной голевой передачей. Он делит первое место в рейтинге лучших бомбардиров сезона с игроком московского "Спартака" Квинси Промесом. Ранее агент Сычевого Виктор Панченко заявил, что до перехода в "Крылья Советов" экс-форвардом "Оренбурга" интересовался ряд клубов, в том числе и зарубежных.