Скалони признался в желании возглавить команду Испании

Главный тренер национальной комнаты Аргентины Лионель Скалони заявил, что в ближайшее время проведет переговоры по продлению контракта, а также заявил, что был бы не против возглавить сборную Испании. Его слова передает Partidazo COPE.

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«В эти дни я еду в Буэнос-Айрес, надеюсь встретиться с президентом Федерации футбола и посмотреть, сможем ли мы достичь желаемого соглашения. Я бы хотел тренировать сборную Испанию. Почему нет? Это мой второй дом», — сказал тренер.

Аргентина в финале чемпионата мира в Катаре обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.