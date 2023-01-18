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24 минуты назад

Наставник сборной Аргентины Скалони признался в желании возглавить команду Испании

Газета.Ruиещё 5

Главный тренер национальной комнаты Аргентины Лионель Скалони заявил, что в ближайшее время проведет переговоры по продлению контракта, а также заявил, что был бы не против возглавить сборную Испании. Его слова передает Partidazo COPE.

Скалони признался в желании возглавить команду Испании
Фото: газета.ру газета.ру

«В эти дни я еду в Буэнос-Айрес, надеюсь встретиться с президентом Федерации футбола и посмотреть, сможем ли мы достичь желаемого соглашения. Я бы хотел тренировать сборную Испанию. Почему нет? Это мой второй дом», — сказал тренер.

Аргентина в финале чемпионата мира в Катаре обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

Ранее сообщалось, что Скалони стал самым молодым тренером — победителем ЧМ с 1978 года.

Футбол,Лионель Скалони,
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