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1 час назад

«Зенит» и «Кайрат» заключили соглашение о сотрудничестве

Матч ТВиещё 2

Петербургский «Зенит» и казахстанский «Кайрат» заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс служба российского футбольного клуба.

«Зенит» и казахстанский «Кайрат» заключили соглашение о сотрудничестве
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Двустороннее соглашение, которое рассчитано на два года, подписали генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и его коллега из «Кайрата» Аскар Есимов.

— В рамках сотрудничества стороны планируют обмениваться опытом по методологии и оптимизации тренировочного процесса, подготовке к официальным играм, реабилитации футболистов после травм и игровых перерывов. Также планируется провести консультации для тренеров и специалистов, а также совместных семинаров и конференций на базе зенитовского Центра повышения квалификации тренеров.

Кроме того, клубы договорились о проведении стажировок футболистов, футболисток, тренеров и других специалистов академий; о проведении товарищеских матчей и турниров, а также о взаимодействии по вопросам селекционной работы, трансферов игроков и спортивной медицины, — говорится в сообщении.

Футбол,Александр Медведев,Зенит,
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