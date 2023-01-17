Слуцкий возмутился затратами "Челси" на украинского вингера Мудрика

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» прокомментировал переход украинского полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за €100 млн.
«€100 млн за игрока, который сыграл несколько матчей в ЛЧ — это как вообще? «Челси» это не команда для будущего, это команда для настоящего. Игрок на будущее не может стоить €100 млн. У Мудрика потрясающая скорость. Но по мне, пока это игрок, который очень хорошо бежит», — сказал Слуцкий.
Контракт Мудрика с «Челси» рассчитан на восемь с половиной лет. В текущем сезоне 22-летний вингер провел 12 матчей в чемпионате Украины, отметившись семью забитыми голами и сделав столько же результативных передач. На его счету восемь матчей за сборную Украины.