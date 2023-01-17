Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

«Манчестер Юнайтед» может отдать нападающего в аренду

Евро-футбол.Ру

Нападающий Факундо Пельистри, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может отправиться в аренду. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, в ближайшее время манкунианцы обсудят будущее игрока с его агентом.

«Манчестер Юнайтед» может отдать нападающего в аренду
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Интерес к 21-летнему уругвайскому футболисту проявляют три клуба. В число претендентов на Пельистри входят «Валенсия», «Болонья» и «Фламенго».

Факундо присоединился к «красным дьяволам» в октябре 2020 года, контракт южноамериканца с «Юнайтед» рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Трансферный ценник – три миллиона евро.

В этом сезоне Пельистри принял участие лишь в матче Кубка лиги, отметившись голевой передачей.

Футбол,Фабрицио Романо,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители