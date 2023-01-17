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1 час назад

Сычёв рассказал, как относится к Fan ID

Евро-футбол.Ру

Экс-форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о снизившейся посещаемости матчей Премьер-лиги из-за внедрения паспорта болельщика (Fan ID).

Экс-форвард сборной РФ и «Локомотива» Сычёв рассказал, как относится к Fan ID
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Плохо, когда на футболе мало людей при том, что люди хотят на него ходить. Пустые трибуны не радуют, это не повышает ни уровень чемпионата, ни интерес к нему», - приводит слова Дмитрия издание «РБ Спорт».

После введения паспорта болельщика фанатские объединения почти всех российских клубов перестали посещать игры в знак протеста.

В Премьер-лиге команды провели 17 туров. Единоличным лидером турнира является петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков.

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