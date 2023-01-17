Игрок НФЛ устроил скандал в самолете, потерял сознание и был снят с рейса

Звезду Национальной футбольной лиги (НФЛ), игрока «Кливленд Браунс» Оделла Бекхэма-младшего сняли с рейса в аэропорту Майами из-за отказа пристегнуть ремень. Спортсмен устроил скандал в самолете и попал на видео, предоставленное полицией, передает The Insider.

Стюардессам пришлось обратиться к представителям правопорядка из-за поведения Бекхэма. Члены экипажа заявили, что пассажир был пьян, сидел в самолете без штанов и якобы потерял сознание. Однако, судя по камерам полицейских, спортсмен оказался в штанах во время задержания. Он удивленно отреагировал на появление правоохранителей и отказался покидать борт.