Суд вынес решение по иску о разделе имущества Мамаева

Пресненский суд Москвы вынес решение по разделу имущества футболиста Павла Мамаева и его бывшей супруги Аланы. Об этом ТАСС во вторник сообщила адвокат футболиста Евгения Векина.
"Пресненским судом Москвы исковые требования удовлетворены частично, суд разделил между бывшими супругами совместно нажитое имущество, в виде квартиры, автомобиля и парковочного места, а также деньги на счетах обоих. По итогам суд произвел взаимозачет средств, в результате которого, Алана Мамаева должна будет выплатить Павлу по решению суда почти 3 млн рублей к основной сумме денежных средств, оставленных на его счетах, а квартира на 2-й Черногрязской улице, парковочное место там же, а также автомобиль Bentley Continental GT останутся бывшей супруге путем зачета присужденных сумм, как и просил суд Павел Мамаев. Важно отметить, что в ходе процесса мы не претендовали на это имущество, оно было и остается в пользовании Мамаевой", - рассказала адвокат Векина.
Ранее бывшая жена Мамаева претендовала и на другое, по ее мнению, оформленное на родителей, имущество футболиста. Адвокат Мамаева пояснила, что от своих требований Алана Мамаева в итоге отказалась еще до вынесения решения суда.
"14 ноября 2022 года Алана Мамаева отказалась от исковых требований на 269 млн рублей, испугавшись взыскания судебных расходов, на протяжении всего судебного процесса ей так и не удалось найти доказательства своей позиции", - сказала адвокат.
Бывшая жена Мамаева претендовала на долю совместно нажитого имущества, которую он, по ее мнению, скрыл от раздела. Речь шла о недвижимости - квартирах в столичном районе Хамовники, на Цветном бульваре, трех жилых домах в районе Киевского шоссе, двух машино-местах, нежилом помещении на Никольской улице и автомобиле Lexus, купленном в период их брака отцом и матерью футболиста. Имущество Мамаева оценила в 478 млн рублей и просила включить эту недвижимость в состав совместно нажитого имущества и поделить поровну.