Суд вынес решение по иску о разделе имущества Мамаева

"Пресненским судом Москвы исковые требования удовлетворены частично, суд разделил между бывшими супругами совместно нажитое имущество, в виде квартиры, автомобиля и парковочного места, а также деньги на счетах обоих. По итогам суд произвел взаимозачет средств, в результате которого, Алана Мамаева должна будет выплатить Павлу по решению суда почти 3 млн рублей к основной сумме денежных средств, оставленных на его счетах, а квартира на 2-й Черногрязской улице, парковочное место там же, а также автомобиль Bentley Continental GT останутся бывшей супруге путем зачета присужденных сумм, как и просил суд Павел Мамаев. Важно отметить, что в ходе процесса мы не претендовали на это имущество, оно было и остается в пользовании Мамаевой", - рассказала адвокат Векина.