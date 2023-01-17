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1 час назад

Суд вынес решение по иску о разделе имущества Мамаева

ТАСС

Пресненский суд Москвы вынес решение по разделу имущества футболиста Павла Мамаева и его бывшей супруги Аланы. Об этом ТАСС во вторник сообщила адвокат футболиста Евгения Векина.

"Пресненским судом Москвы исковые требования удовлетворены частично, суд разделил между бывшими супругами совместно нажитое имущество, в виде квартиры, автомобиля и парковочного места, а также деньги на счетах обоих. По итогам суд произвел взаимозачет средств, в результате которого, Алана Мамаева должна будет выплатить Павлу по решению суда почти 3 млн рублей к основной сумме денежных средств, оставленных на его счетах, а квартира на 2-й Черногрязской улице, парковочное место там же, а также автомобиль Bentley Continental GT останутся бывшей супруге путем зачета присужденных сумм, как и просил суд Павел Мамаев. Важно отметить, что в ходе процесса мы не претендовали на это имущество, оно было и остается в пользовании Мамаевой", - рассказала адвокат Векина.

Ранее бывшая жена Мамаева претендовала и на другое, по ее мнению, оформленное на родителей, имущество футболиста. Адвокат Мамаева пояснила, что от своих требований Алана Мамаева в итоге отказалась еще до вынесения решения суда.

Жену Мамаева осудили за уклонение от таможенных платежей из-за кольца на 9,5 млн рублей

"14 ноября 2022 года Алана Мамаева отказалась от исковых требований на 269 млн рублей, испугавшись взыскания судебных расходов, на протяжении всего судебного процесса ей так и не удалось найти доказательства своей позиции", - сказала адвокат.

Бывшая жена Мамаева претендовала на долю совместно нажитого имущества, которую он, по ее мнению, скрыл от раздела. Речь шла о недвижимости - квартирах в столичном районе Хамовники, на Цветном бульваре, трех жилых домах в районе Киевского шоссе, двух машино-местах, нежилом помещении на Никольской улице и автомобиле Lexus, купленном в период их брака отцом и матерью футболиста. Имущество Мамаева оценила в 478 млн рублей и просила включить эту недвижимость в состав совместно нажитого имущества и поделить поровну.

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