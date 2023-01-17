Гулиев объяснил предложение тренеру «выйти раз на раз»

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» Аяз Гулиев объяснил информацию о том, что он якобы предложил тренеру команды Спартаку Гогниевым подраться на сборах в ОАЭ. Его слова приводит Sport24.

Футболист назвал новость бредом.

«Какие "выйти раз на раз"? Как я могу такое предложить тренеру? Если кто-то в это верит, значит не от большого ума», — заявил он.

Гулиев добавил, что у него возникали недомолвки с тренером, однако они были решены мирным путем.

Ранее 17 января «Спорт-Экспресс» сообщил, что Гулиев был недоволен многочисленными критическими комментариями со стороны Гогниева. Спор удалось прекратить, однако отмечается, что в команде по-прежнему царит напряженная атмосфера.

«Химки» занимают в таблице Российской премьер-лиге предпоследнее, 15-е место, набрав 12 очков в 17 турах. Гулиев в сезоне-2022/2023 вышел на поле в десяти матчах, в которых отдал один голевой пас.