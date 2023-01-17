В «Шахтёре» рассказали, как клуб сможет получить бонусы за трансфер Мудрика

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о бонусах, которые прописаны в сделке по переходу нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

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Напомним, что за трансфер 22-летнего украинца лондонский клуб заплатил 70 миллионов евро. Также «Шахтёр» сможет получить ещё 30 миллионов в виде бонусов, если Мудрик будет успешен в составе «синих».

«Предложение по Мудрику не содержит пункта о «Золотом мяче». Это достижимые бонусы. Все они связаны с возможными победами в Лиге чемпионов и АПЛ в течение следующих лет», — цитирует Палкина The Athletic.