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47 минут назад

В «Шахтёре» рассказали, каким образом клуб сможет получить бонусы за трансфер Мудрика в «Челси»

Евро-футбол.Ру

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о бонусах, которые прописаны в сделке по переходу нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

В «Шахтёре» рассказали, как клуб сможет получить бонусы за трансфер Мудрика
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что за трансфер 22-летнего украинца лондонский клуб заплатил 70 миллионов евро. Также «Шахтёр» сможет получить ещё 30 миллионов в виде бонусов, если Мудрик будет успешен в составе «синих».

«Предложение по Мудрику не содержит пункта о «Золотом мяче». Это достижимые бонусы. Все они связаны с возможными победами в Лиге чемпионов и АПЛ в течение следующих лет», — цитирует Палкина The Athletic.

В текущем сезоне Мудрик провёл в составе «горняков» 18 матчей, забив в них 10 голов и отдав восемь результативных передач. Соглашение молодого вингера с лондонским клубом рассчитано до лета 2031 года.

Футбол,Сергей Палкин,
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