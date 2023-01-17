Билялетдинов прокомментировал слухи о конфликте Гулиева и Гогниева

— Да ну ладно, вы чего! Откуда такое вообще берете? Впервые слышу об этом от вас! Ничего такого и в помине не было. Максимум, они разговаривали, но точно не в такой манере. Вашим коллегам привет! — сказал Билялетдинов «Матч ТВ».