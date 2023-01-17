Билялетдинов прокомментировал слухи о конфликте Гулиева и Гогниева

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов заявил «Матч ТВ», что конфликта между футболистом Аязом Гулиевым и главным тренером команды Спартаком Гогниевым не было.
Ранее в СМИ появилась информация, что на сборах в Турции между тренером и игроком произошел конфликт, который едва не завершился дракой.
— Да ну ладно, вы чего! Откуда такое вообще берете? Впервые слышу об этом от вас! Ничего такого и в помине не было. Максимум, они разговаривали, но точно не в такой манере. Вашим коллегам привет! — сказал Билялетдинов «Матч ТВ».
Команда проводит учебно тренировочный сбор в турецком городе Белек.