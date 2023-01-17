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26 минут назад

Билялетдинов опроверг слухи о конфликте Гулиева и Гогниева на сборе «Химок»

Матч ТВ

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов заявил «Матч ТВ», что конфликта между футболистом Аязом Гулиевым и главным тренером команды Спартаком Гогниевым не было.

Билялетдинов прокомментировал слухи о конфликте Гулиева и Гогниева
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее в СМИ появилась информация, что на сборах в Турции между тренером и игроком произошел конфликт, который едва не завершился дракой.

— Да ну ладно, вы чего! Откуда такое вообще берете? Впервые слышу об этом от вас! Ничего такого и в помине не было. Максимум, они разговаривали, но точно не в такой манере. Вашим коллегам привет! — сказал Билялетдинов «Матч ТВ».

Команда проводит учебно тренировочный сбор в турецком городе Белек.

Футбол,Ринат Билялетдинов,Спартак,
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