Шакира выставила куклу ведьмы на балкон, выходящий в сторону дома матери Пике

Шакира выставила на балкон своего дома куклу ведьмы.

Колумбийская певица живет в Барселоне рядом с родителями Жерара Пике. Ранее Шакира и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек о расставании певицы и бывшего игрока «Барселоны».

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.

La Vanguardia

В песне Шакиры есть следующие строки:

«Ты оставил меня жить по соседству со свекровью, с прессой у дверей и налоговыми долгами».

По данным La Vanguardia, поп-исполнительница несколько раз на большой громкости включала свой новый трек, чтобы родители Пике могли его услышать. Свидетели также сообщают, что на балкон певица выставила ростовую куклу ведьмы, которая смотрит в сторону дома бывшей свекрови Шакиры.