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37 минут назад

Шакира выставила куклу ведьмы на балкон, выходящий в сторону дома матери Пике

Sports.ru

Шакира выставила на балкон своего дома куклу ведьмы.

Шакира выставила куклу ведьмы на балкон, выходящий в сторону дома матери Пике
Фото: Sports.ruSports.ru

Колумбийская певица живет в Барселоне рядом с родителями Жерара Пике. Ранее Шакира и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек о расставании певицы и бывшего игрока «Барселоны».

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице.

La Vanguardia

В песне Шакиры есть следующие строки:

«Ты оставил меня жить по соседству со свекровью, с прессой у дверей и налоговыми долгами».

По данным La Vanguardia, поп-исполнительница несколько раз на большой громкости включала свой новый трек, чтобы родители Пике могли его услышать. Свидетели также сообщают, что на балкон певица выставила ростовую куклу ведьмы, которая смотрит в сторону дома бывшей свекрови Шакиры.

Брат Шакиры, которого журналисты застали у входа в дом, объяснил громкую музыку тем, что семья празднует успех новой песни певицы. Трек набрал более 33 млн просмотров на YouTube меньше чем за сутки.

Футбол,Жерар Пике,Шакира,
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