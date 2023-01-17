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1 час назад

Футболист сборной России Писарский не обсуждал вопрос о смене гражданства

ТАСС

Нападающий самарских "Крыльев Советов" и сборной России по футболу Владимир Писарский не обсуждал вопрос о смене гражданства ради перехода в одну из команд германской бундеслиги. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу" во вторник.

Футболист сборной РФ прокомментировал слухи о смене гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В декабре Писарский перешел из "Оренбурга" в "Крылья Советов". Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что футболистом интересовались германские клубы и обязательным условием для перехода было смена гражданства на украинское.

"Такой вопрос не обсуждался. Не слышал о предложениях из бундеслиги", - сказал Писарский.

Писарскому 26 лет, ранее он выступал под фамилией Сычевой. В сезоне-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров с нидерландским нападающим московского "Спартака" Квинси Промесом, в активе футболистов по 14 голов. В Фонбет - Кубке России сезона-2022/23 нападающий принял участие в четырех матчах, в которых забил три гола.

Форвард является воспитанником крымского футбола, с 2016 по 2020 год он выступал за клуб "Крымтеплица". 17 ноября 2022 года дебютировал в сборной России, сыграв в товарищеском матче с командой Таджикистана (0:0).

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