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24 минуты назад

​Сычевой отреагировал на информацию о предложении ему гражданства Украины

Евро-футбол.Ру

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой отреагировал на информацию о том, что ему предлагали получение украинского гражданства ради возможности играть в чемпионате Германии.

​Сычевой отреагировал на информацию о предложении ему гражданства Украины
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Такой вопрос не обсуждался. Не слышал о предложениях из Бундеслиги», - высказался Сычевой, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в зимнее трансферное окно Владимир Сычевой сменил «Оренбург» на «Крылья Советов».

Владимир Сычевой на текущий момент делит с Куинси Промесом первое место в рейтинге бомбардиров чемпионата России сезона 2022/2023. Форварды наколотили по 14 голов.

Футбол,Крылья Советов,
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