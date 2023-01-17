​Сычевой отреагировал на информацию о предложении ему гражданства Украины

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой отреагировал на информацию о том, что ему предлагали получение украинского гражданства ради возможности играть в чемпионате Германии.

«Такой вопрос не обсуждался. Не слышал о предложениях из Бундеслиги», - высказался Сычевой, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в зимнее трансферное окно Владимир Сычевой сменил «Оренбург» на «Крылья Советов».