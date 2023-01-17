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30 минут назад

Суд вынес решение по иску о разделе имущества Мамаева

Елена Прошина

Согласно словам адвоката бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева Евгении Векиной, Пресненский суд Москвы вынес решение по разделу имущества спортсмена и его бывшей жены Аланы. Об этом сообщает ТАСС.

Суд вынес решение по иску о разделе имущества Мамаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд разделил между совместно нажитое имущество, в виде квартиры, машины и парковочного места, а также деньги на счетах обоих. Алана должна будет выплатить Павлу по решению суда почти 3 млн рублей к основной сумме денежных средств, оставленных на его счетах, а квартира на 2-й Черногрязской улице, парковочное место там же, а также автомобиль Bentley Continental GT останутся Алане путем зачета присужденных сумм, как и просил суд Павел Мамаев», – рассказала Векина.

Она также уточнила, что Алана Мамаева отказалась от своих первоначальных требований – ранее бывшая жена футболиста претендовала и на другое имущество.

«14 ноября 2022 года Алана Мамаева отказалась от исковых требований на 269 млн рублей, испугавшись взыскания судебных расходов, на протяжении всего судебного процесса ей так и не удалось найти доказательства своей позиции», – добавила адвокат.

Ранее во Франции арестовали футболиста, который перевозил 109 кг кокаина.

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