Суд вынес решение по иску о разделе имущества Мамаева

«Суд разделил между совместно нажитое имущество, в виде квартиры, машины и парковочного места, а также деньги на счетах обоих. Алана должна будет выплатить Павлу по решению суда почти 3 млн рублей к основной сумме денежных средств, оставленных на его счетах, а квартира на 2-й Черногрязской улице, парковочное место там же, а также автомобиль Bentley Continental GT останутся Алане путем зачета присужденных сумм, как и просил суд Павел Мамаев», – рассказала Векина.