Эвра раскритиковал сборную Франции за ситуацию с Бензема

Патрис Эвра раскритиковал игроков сборной Франции за отношение к Кариму Бензема.

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За несколько дней до старта ЧМ-2022 нападающий «Реала» получил травму. Вскоре стало известно, что он покидает расположение сборной Франции. Появлялась информация о том, что Антуан Гризманн и Уго Льорис были рады этому.

«Есть небольшая проблемка в плане человеческого отношения. Я был разочарован. Со стороны у меня сложилось впечатление, что Карим многим мешал. Меня ранит то, что вы, игроки, не поддерживали его. За такого игрока нужно и

Все решает тренер, выбор делает он. Но вы, игроки, – я думал, что Дешам всегда ставит команду выше игрока. Говорят, что вы, игроки, завидовали [Бензема], были злы, потому что он затмевал вас.

Вы совершаете ту же ошибку, что и чемпионы-1998, которые думали, что сборная Франции принадлежит им. Сборная Франции принадлежит всем. Вы хотите решать, кого вызывать, кого нет. Нет, вы повторяете ошибки, вам это не нужно.

У вас в команде обладатель «Золотого мяча», ребята. Если бы я был в сборной, мы бы даже есть не начинали, пока Карим не пришел. Я не видел, чтобы кто-то бился за него», – заявил бывший защитник сборной Франции.

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