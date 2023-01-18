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52 минуты назад

«Барселона» согласилась продать Депая в «Атлетико»

Евро-футбол.Руиещё 2

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в мадридский «Атлетико».

«Барселона» согласилась продать Депая в «Атлетико»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее стало известно, что нидерландский футболист согласовал контракт с «матрасниками», а теперь договорённости достигли и клубы, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Депай станет игроком «Атлетико» на постоянной основе, а «Барселона» заработает на продаже порядка 3 млн евро. Трансфер может быть официально оформлен в ближайшее время.

Мемфис Депай принял участие в трёх матчах каталонского гранда в текущем сезоне, однажды поразив ворота соперников. Его действующий контракт с клубом истекает через полгода.

Футбол,Фабрицио Романо,
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