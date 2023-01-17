«Сочи» разгромил «Форте» в товарищеском матче

Сегодня, 17 января, состоялся товарищеский матч между «Сочи» и футбольным клубом «Форте» из Таганрога. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу команды Курбана Бердыева.

Фото: пресс-служба ФК "Сочи" пресс-служба ФК "Сочи"

Счёт в игре на 6-й минуте открыл Кирилл Заика. Вскоре игроки таганрогского клуба сравняли счёт, однако после этого «барсы» отправили в ворота соперников ещё четыре мяча.