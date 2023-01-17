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22 минуты назад

«Сочи» разгромил «Форте» в товарищеском матче

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Сегодня, 17 января, состоялся товарищеский матч между «Сочи» и футбольным клубом «Форте» из Таганрога. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу команды Курбана Бердыева.

«Сочи» разгромил «Форте» в товарищеском матче
Фото: пресс-служба ФК "Сочи"пресс-служба ФК "Сочи"

Счёт в игре на 6-й минуте открыл Кирилл Заика. Вскоре игроки таганрогского клуба сравняли счёт, однако после этого «барсы» отправили в ворота соперников ещё четыре мяча.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 17 встреч. Напомним, сезон в российском футболе возобновится 3 марта. После 17 туров турнирную таблицу чемпионата страны возглавляет «Зенит» — команда Сергея Семака набрала 42 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).

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