Британский миллиардер вступил в переговоры по приобретению «МЮ»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф официально начал процесс переговоров по приобретению клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила газета The Times.
Рэтклифф приступил к переговорам с американским семейством бизнесменов Глейзеров, которые владеют клубом на данный момент. Интересы Рэтклиффа представляет его нефтехимическая компания Ineos.
— Мы официально включились в процесс, — подтвердил переговоры представитель миллиардера.
Предполагается, что торги начнутся в феврале, клуб перейдет к новому владельцу к концу сезона. Нынешние владельцы «МЮ» хотят получить около 5 миллиардов фунтов за полный пакет акций клуба.
Бизнесмен уже владеет французской «Ниццей» и швейцарской «Лозанной».
«Манчестер Юнайтед» — один из самых титулованных английских клубов, 20 кратный чемпион страны, 12 кратный обладатель Кубка Англии, трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. Источник:The Times