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22 минуты назад

Британский миллиардер вступил в переговоры по приобретению «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ

Британский миллиардер Джим Рэтклифф официально начал процесс переговоров по приобретению клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила газета The Times.

Британский миллиардер вступил в переговоры по приобретению «МЮ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рэтклифф приступил к переговорам с американским семейством бизнесменов Глейзеров, которые владеют клубом на данный момент. Интересы Рэтклиффа представляет его нефтехимическая компания Ineos.

— Мы официально включились в процесс, — подтвердил переговоры представитель миллиардера.

Предполагается, что торги начнутся в феврале, клуб перейдет к новому владельцу к концу сезона. Нынешние владельцы «МЮ» хотят получить около 5 миллиардов фунтов за полный пакет акций клуба.

Бизнесмен уже владеет французской «Ниццей» и швейцарской «Лозанной».

«Манчестер Юнайтед» — один из самых титулованных английских клубов, 20 кратный чемпион страны, 12 кратный обладатель Кубка Англии, трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. Источник:The Times

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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