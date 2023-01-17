Британский миллиардер вступил в переговоры по приобретению «МЮ»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф официально начал процесс переговоров по приобретению клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила газета The Times.

Рэтклифф приступил к переговорам с американским семейством бизнесменов Глейзеров, которые владеют клубом на данный момент. Интересы Рэтклиффа представляет его нефтехимическая компания Ineos.

— Мы официально включились в процесс, — подтвердил переговоры представитель миллиардера.

Предполагается, что торги начнутся в феврале, клуб перейдет к новому владельцу к концу сезона. Нынешние владельцы «МЮ» хотят получить около 5 миллиардов фунтов за полный пакет акций клуба.

Бизнесмен уже владеет французской «Ниццей» и швейцарской «Лозанной».