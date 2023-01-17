Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, почему не состоится трансфер Захаряна в «Челси»

Илья Родин

Трансфер футболиста московского ФК «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» этой зимой не состоится, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Стало известно, почему не состоится трансфер Захаряна в «Челси»
Фото: РамблерРамблер

По данным портала, сделке между клубами по-прежнему мешают ограничительные меры против России. Вместе с тем, представители лондонского клуба продолжают следить за успехами Арсена.

Артём Дзюба согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Торпедо»

Уточняется, что Захарян был близок к переходу в английский клуб в минувшее трансферное окно, но стороны не смогли договориться.

Футболист Валерий Кечинов исключил переход Арсена в «Челси» в ближайшее время.

По его оценке, в западных странах практически перестали обращать внимание на российских спортсменов. Соответственно, «если что-то могло получиться ранее, то сейчас это кажется нереальным».

Футбол,Арсен Захарян,Артем Дзюба,Валерий Кечинов,Торпедо,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители