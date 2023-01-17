Стало известно, почему не состоится трансфер Захаряна в «Челси»

Трансфер футболиста московского ФК «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» этой зимой не состоится, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Фото: Рамблер Рамблер

По данным портала, сделке между клубами по-прежнему мешают ограничительные меры против России. Вместе с тем, представители лондонского клуба продолжают следить за успехами Арсена.

Уточняется, что Захарян был близок к переходу в английский клуб в минувшее трансферное окно, но стороны не смогли договориться.

Футболист Валерий Кечинов исключил переход Арсена в «Челси» в ближайшее время.