Карраско попросил «Атлетико» отпустить его в «Барселону»

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, «Барселона» связывалась с игроком во время чемпионата мира в Катаре. Карраско ведет переговоры с руководством «Атлетико» о переходе в «Барселону» в рамках обмена на Мемфиса Депая. В сделке участвует агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего Роберта Левандовского.