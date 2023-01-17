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59 минут назад

Карраско попросил руководство «Атлетико» отпустить его в «Барселону»

Sports.ru

Янник Феррейра Карраско хочет перейти в «Барселону».

Карраско попросил «Атлетико» отпустить его в «Барселону»
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, «Барселона» связывалась с игроком во время чемпионата мира в Катаре. Карраско ведет переговоры с руководством «Атлетико» о переходе в «Барселону» в рамках обмена на Мемфиса Депая. В сделке участвует агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего Роберта Левандовского.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» отклонил предложение «Барселоны» по обмену Депая на Карраско, несмотря на интерес к Мемфису.

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