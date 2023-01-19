Директор клуба «Истанбул Башакшехир» ответил на вопрос о Смолове

В прессе появилась информация о том, что Фёдор Смолов имеет предложение от турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». Комментарий на этот счёт дал Мустафа Эрогут, который занимает должность генерального директора этого клуба.

«Я об этом ничего не знаю», - сказал Эрогут, отвечая на вопрос sport24 .

Фёдор Смолов почти всю свою карьеру проводит в России. Исключением стала вторая половина сезона 2019/2020, когда россиянин выступал в аренде за «Сельту». За полгода Смолов забил в чемпионате Испании два гола, причём поразил ворота не кого-нибудь, а «Реала» и «Барселоны».