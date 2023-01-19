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1 час назад

Директор клуба «Истанбул Башакшехир» ответил на вопрос о Смолове

Евро-футбол.Руиещё 2

В прессе появилась информация о том, что Фёдор Смолов имеет предложение от турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». Комментарий на этот счёт дал Мустафа Эрогут, который занимает должность генерального директора этого клуба.

Директор клуба «Истанбул Башакшехир» ответил на вопрос о Смолове
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я об этом ничего не знаю», - сказал Эрогут, отвечая на вопрос sport24.

Фёдор Смолов почти всю свою карьеру проводит в России. Исключением стала вторая половина сезона 2019/2020, когда россиянин выступал в аренде за «Сельту». За полгода Смолов забил в чемпионате Испании два гола, причём поразил ворота не кого-нибудь, а «Реала» и «Барселоны».

Отметим, что 32-летний Фёдор Смолов сейчас выступает за московское «Динамо».

Футбол,Федор Смолов,Динамо,Реал,
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