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21 минуту назад

Премьер-министр Эстонии Каллас прокомментировала скандал из-за фото футболистов с Карпиным

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в эфире передачи «Особый взгляд с премьер-министром» на «Радио 4» поделилась мнением о том, что футболисты ее страны поужинали с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Премьер Эстонии прокомментировала скандал с Карпиным
Фото: газета.ругазета.ру

«Россия использует спорт как мягкую силу. И все эти разговоры о том, что надо разделять политику и спорт, не совсем правильные. Все ожидали четкого порицания ситуации на Украине. Реакция, которая последовала после публикации этой фотографии, была неохотной и не совсем искренней.

Наша сборная по-дружески общается с главным тренером российской сборной и делает вид, как будто в этом ничего такого нет — именно это и задевает», — сказала Каллас.

В Эстонии вступились за футболистов после скандала с Карпиным

Напомним, что после Нового года в соцсетях капитана сборной Эстонии Константина Васильева появилось групповое фото с наставником сборной России Валерием Карпиным. Это вызвало негатив в Эстонии. Васильева хотели лишить повязки.

Критике подвергся не только Васильев, но и другие игроки, которые присутствуют на фото с Карпиным. Позже они принесли извинения за фото с россиянином.

Стоит отметить, что Валерий Карпин родился в Нарве, ныне Эстония. Его жена имеет гражданство данной страны.

Он прошел футбольные академии Нарвы и Таллина. На взрослом уровне Карпин выступал за «Спорт» и «Звезду» из столицы Эстонии, пока в 1988 году не переехал в Москву и не стал игроком ЦСКА.

Ранее бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал реакцию эстонской стороны на совместное фото игроков с Валерием Карпиным.

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