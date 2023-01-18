Билет на матч между «ПСЖ» и командой Роналду продан за €2,4 млн

На благотворительном аукционе в Саудовской Аравии прошел благотворительный аукцион по продаже билета на выставочный матч между «Пари Сен-Жермен» и объединенной командой «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Об этом сообщил советник королевского двора Саудовской Аравии Турки аль-Шейх в социальных сетях.

Фото: соцсети соцсети

Билет был выкуплен за 10 млн риалов (€2,4 млн). Торги начались с 1 млн саудовских риалов.

Накануне сообщалось, что саудовский бизнесмен предложил €2,66 млн за билет. Такой билет позволит присутствовать на церемонии награждения победителей матча, а также зайти в раздевалки и пообщаться с игроками. Встреча состоится 19 января в Эр-Риаде. За саудовскую команду выступит португальский форвард Криштиану Роналду, а за «ПСЖ» сыграет Лионель Месси.