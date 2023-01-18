«Зенит» намерен усилить линию обороны во время зимнего перерыва в РПЛ

Петербургский «Зенит» намерен усилить линию обороны во время зимнего трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сине-бело-голубые объявили о подписании пятилетнего контракта с молодым защитником бразильского «Коринтианс» Робертом Ренаном. Тем не менее клуб хочет купить еще одного игрока линии защиты. Российский клуб ищет футболистов не только на южноамериканском, но и на европейском трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что Роберт Ренан присоединится к «Зениту» зимой. С ним был подписан контракт на пять сезонов. Также сине-бело-голубые пополнятся 22-летним полузащитником Ду Кейросом. Соглашение вступит в силу летом.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Третьим идет «Ростов» (35 очков).