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31 минуту назад

«Зенит» намерен усилить линию обороны во время зимнего перерыва в РПЛ

Газета.Ru

Петербургский «Зенит» намерен усилить линию обороны во время зимнего трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».

«Зенит» намерен усилить линию обороны во время зимнего перерыва в РПЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее сине-бело-голубые объявили о подписании пятилетнего контракта с молодым защитником бразильского «Коринтианс» Робертом Ренаном. Тем не менее клуб хочет купить еще одного игрока линии защиты. Российский клуб ищет футболистов не только на южноамериканском, но и на европейском трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что Роберт Ренан присоединится к «Зениту» зимой. С ним был подписан контракт на пять сезонов. Также сине-бело-голубые пополнятся 22-летним полузащитником Ду Кейросом. Соглашение вступит в силу летом.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Третьим идет «Ростов» (35 очков).

Ранее бывший игрок московских «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов похвалил красно-белых за приобретение защитника парагвайского клуба «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте.

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