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1 час назад

Футболист ЦСКА Бистрович перешел в нидерландскую "Фортуну" на правах аренды

ТАССиещё 5

Хорватский полузащитник российского футбольного клуба ЦСКА Кристиян Бистрович перешел в нидерландскую "Фортуну" на правах аренды до конца сезона. Об этом в четверг сообщает пресс-служба красно-синих.

Футболист ЦСКА Бистрович перешел в нидерландскую "Фортуну" на правах аренды
Фото: ТАСС ТАСС

Первую часть сезона хорват провел в итальянском "Лечче", игрок договорился о досрочном прекращении арендного соглашения и перешел в "Фортуну".

Бистровичу 24 года, за "Лечче" он провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

"Фортуна" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов с 16 очками в 16 матчах.

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