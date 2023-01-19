Футболист ЦСКА Бистрович перешел в нидерландскую "Фортуну" на правах аренды

Хорватский полузащитник российского футбольного клуба ЦСКА Кристиян Бистрович перешел в нидерландскую "Фортуну" на правах аренды до конца сезона. Об этом в четверг сообщает пресс-служба красно-синих.

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Первую часть сезона хорват провел в итальянском "Лечче", игрок договорился о досрочном прекращении арендного соглашения и перешел в "Фортуну".

Бистровичу 24 года, за "Лечче" он провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.