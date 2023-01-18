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48 минут назад

Мбаппе все еще мечтает о «Реале» – они контактируют с лета. «Мадрид» считает, что пока трансфер невозможен

Sports.ru

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе все еще мечтает о переходе в «Реал».

Мбаппе все еще мечтает о «Реале»
Фото: UEFAUEFA

Как пишет The Athletic, и игрок, и клуб по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве.

«Реал» не хочет, чтобы возможный трансфер Мбаппе обсуждался в медиа, поэтому и приватно, и публично отрицает такую возможность. После неудачной попытки подписать Килиана прошлым летом мадридский клуб действует осторожно.

Однако «Мадрид» и окружение Мбаппе с лета поддерживают контакт. После ЧМ-2022 начали движения в сторону возможного перехода игрока.

Килиан не уйдет из «ПСЖ» в январе. Возможно, что трансфера не будет и следующим летом – в прошлом «ПСЖ» показал, что у него нет необходимости зарабатывать на своих самых ценных игроках. Однако во французском клубе знают, что Мбаппе не забыл о мечте играть за «Реал». Между форвардом и «ПСЖ» есть напряженность.

«Реал» – единственный клуб, который сможет забрать его отсюда. В футболе нет ничего невозможного, но мы можем запросить 400 млн евро. Или вообще не оценивать его ни во сколько», – рассказал источник в «ПСЖ» на условиях анонимности.

«Мадрид» сохраняет сдержанность по поводу возможного трансфера Мбаппе – в первую очередь из-за опыта, пережитого прошлым летом. Однако это не единственная причина. «Реал» считает переход Килиана в любую команду невозможным, учитывая его контракт с «ПСЖ», а также влияние на принятие решений, которым он обладает в клубе. Но если ситуация изменится, а Мбаппе вновь станет «обычным игроком», то «Реал» будет готов подписать его – у клуба есть деньги на трансфер.

На протяжении последних нескольких лет «Реал» изо всех сил работал над снижением трат. Во время пандемии коронавируса клуб договорился с игроками о снижении зарплат. Также клуб заработал на победе в Лиге чемпионов и трансферах.

Футбол,Реал,
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