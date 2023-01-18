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55 минут назад

Стало известно, за сколько «Венеция» согласится продать Черышева клубам РПЛ

Газета.Ru

Клуб итальянской Серии В «Венеция» пока не получал официальных предложений от клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) о переходе российского футболиста Дениса Черышева, сообщает «Спорт-Экспресс».

Стало известно, за сколько «Венеция» согласится продать Черышева
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В клубе надеются, что в ближайшем будущем получат предложения о трансфере россиянина. «Венеция» и ее главный тренер Паоло Ваноли больше не рассчитывают на Черышева. Испанский агент футболиста получил разрешение на ведение любых переговоров.

Венецианцы готовы продать Черышева за сумму менее €1 млн.

Черышев подписал соглашение с «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. В своей карьере футболист выступал за «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал», а в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

СМИ сообщали, что интерес к Черышеву проявляют клубы РПЛ «Торпедо» и «Сочи».

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет титулованного испанца Рафаэля Надаля с Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Надаль, на счету которого 22 победы на турнирах Большого шлема, во втором раунде АО-2023 проиграл в трех сетах американцу Маккензи Макдональду — 4:6, 4:6, 5:7.

Футбол,Паоло Ваноли,Рафаэль Надаль,Денис Черышев,Шамиль Тарпищев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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