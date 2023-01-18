Канчельскис заявил, что Дзюба собирался стать депутатом РФ

«Дзюба же рвался в депутаты! А теперь хочет дальше играть в футбол. Видимо, он передумал завершать карьеру. Посмотрим, где он окажется по итогу. «Торпедо» он не помешает, у клуба проблема с атакующими футболистами. Но, думаю, агенты наверняка ищут Дзюбе варианты и в Европе», — цитирует Канчельскиса «СЭ».