Канчельскис заявил, что Дзюба собирался стать депутатом РФ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал навозможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».
«Дзюба же рвался в депутаты! А теперь хочет дальше играть в футбол. Видимо, он передумал завершать карьеру. Посмотрим, где он окажется по итогу. «Торпедо» он не помешает, у клуба проблема с атакующими футболистами. Но, думаю, агенты наверняка ищут Дзюбе варианты и в Европе», — цитирует Канчельскиса «СЭ».
6 ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по обоюдному согласию сторон. В команде форвард провел два с половиной месяца, за которые сыграл в четырех матчах чемпионата Турции и отметился одним гол.
По сообщению СМИ, 34-летний нападающий близок к переходу в «Торпедо». Согласно полученной информации, футболист может подписать контракт на полгода. Однако руководство клуба опровергло эту информацию.
После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнюю строчку в таблице с 6 очками. «Химки», идущие на 15-м месте, имеют в своем активе 12 очков.