Корнеев высказался о несостоявшемся трансфере Захаряна в «Челси»

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«Не пойму какой спортивный план ждет Захаряна, если «Челси» отважится на его приобретение! По мне, по этому направлению двери закрылись полностью!» — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что трансфер Захаряна в английский клуб не будет осуществлен из-за антироссийских санкций. «Челси» продолжит следить за полузащитником «Динамо», но в данный момент он не является приоритетным трансфером для «синих».

Напомним, что летом «Челси» предлагал за 19-летнего полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.