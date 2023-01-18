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19 минут назад

Корнеев о трансфере Захаряна в «Челси»: двери закрылись полностью

Газета.Ru

Бывший помощник Гуса Хиддинка в сборной России по футболу Игорь Корнеев заявил, что не видит перспектив в вопросе перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

Корнеев высказался о несостоявшемся трансфере Захаряна в «Челси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не пойму какой спортивный план ждет Захаряна, если «Челси» отважится на его приобретение! По мне, по этому направлению двери закрылись полностью!» — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что трансфер Захаряна в английский клуб не будет осуществлен из-за антироссийских санкций. «Челси» продолжит следить за полузащитником «Динамо», но в данный момент он не является приоритетным трансфером для «синих».

Напомним, что летом «Челси» предлагал за 19-летнего полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Журова поделилась мнением об отказе российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова принять участие в акции по поддержке ЛГБТ перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом».

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