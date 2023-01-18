Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Капитан бельгийского «Стандарда» перейдёт в «Локомотив»

Betassistиещё 1

Московский «Локомотив» близок к приобретению капитана и защитника «Стандарда» Ноэ Дюссена.

Капитан бельгийского «Стандарда» перейдёт в «Локомотив»
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает авторитетный бельгийский инсайдер Саша Тавольери на своей странице в «Твиттере», 30-летний бельгиец заключит с российским клубом полугодичный контракт с функцией продления ещё на один год в случае сохранения железнодорожниками прописки в РПЛ.

Источник отмечает, что для обхода санкций ЕС в отношении российской банковской системы «Стандард» отпустит Дюссена на правах свободного агента — футболист самостоятельно выкупит свой контракт у бельгийского клуба, а потом получит финансовую компенсацию со стороны «Локомотива».

Ноэ Дюссен выступает в «Стандарте» с августа 2019 года. Его контракт с клубом из Льежа действует до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1 млн.

Футбол,Ноэ Дюссен,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители