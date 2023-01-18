Капитан бельгийского «Стандарда» перейдёт в «Локомотив»

Московский «Локомотив» близок к приобретению капитана и защитника «Стандарда» Ноэ Дюссена.

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Как сообщает авторитетный бельгийский инсайдер Саша Тавольери на своей странице в «Твиттере», 30-летний бельгиец заключит с российским клубом полугодичный контракт с функцией продления ещё на один год в случае сохранения железнодорожниками прописки в РПЛ.

Источник отмечает, что для обхода санкций ЕС в отношении российской банковской системы «Стандард» отпустит Дюссена на правах свободного агента — футболист самостоятельно выкупит свой контракт у бельгийского клуба, а потом получит финансовую компенсацию со стороны «Локомотива».