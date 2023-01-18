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1 час назад

Рабочая группа ФНЛ планирует совершить визит в Крым в феврале

ТАСС

Расширенный состав рабочей группы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) планирует совершить визит в Крым в феврале. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ФНЛ.

Рабочая группа ФНЛ планирует совершить визит в Крым в феврале
Фото: 

"На данном этапе футбольные клубы из Крыма и Севастополя приглашаются к участию в традиционных подготовительных семинарах РФС [Российского футбольного союза], в частности по работе сотрудников безопасности. Футбольная национальная лига планирует в феврале очередной рабочий визит на полуостров. Сделаем это расширенным составом, включая представителей вещателя, агрономической службы, департамента по организации и проведению соревнований и безопасности", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФНЛ.

24 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/2024. Также 24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что удалось договориться с РФС об интеграции Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в регулярные чемпионаты по футболу.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.

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