Рабочая группа ФНЛ планирует совершить визит в Крым в феврале

Расширенный состав рабочей группы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) планирует совершить визит в Крым в феврале. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ФНЛ.

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"На данном этапе футбольные клубы из Крыма и Севастополя приглашаются к участию в традиционных подготовительных семинарах РФС [Российского футбольного союза], в частности по работе сотрудников безопасности. Футбольная национальная лига планирует в феврале очередной рабочий визит на полуостров. Сделаем это расширенным составом, включая представителей вещателя, агрономической службы, департамента по организации и проведению соревнований и безопасности", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФНЛ.

24 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/2024. Также 24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что удалось договориться с РФС об интеграции Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в регулярные чемпионаты по футболу.