Орещук поделился мнением о возможном переходе игрока «Краснодара» в ПСВ

«Сперцян готов заиграть в ПСВ. Это начало хорошей европейской карьеры. Если зовут в такую команду, то нужно идти. Это самый клевый чемпионат, где можно приготовиться к европейским лигам и выучить язык, потом уже делать шаг вперед», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.