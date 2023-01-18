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1 час назад

Орещук заявил о готовности футболиста «Краснодара» Сперцяна к переходу в ПСВ

Газета.Ru

Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в нидерландский клуб ПСВ.

Орещук поделился мнением о возможном переходе игрока «Краснодара» в ПСВ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сперцян готов заиграть в ПСВ. Это начало хорошей европейской карьеры. Если зовут в такую команду, то нужно идти. Это самый клевый чемпионат, где можно приготовиться к европейским лигам и выучить язык, потом уже делать шаг вперед», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

СМИ ранее сообщали, что ПСВ заинтересован в приобретении футболиста, хотя сам игрок сомневается в целесообразности ухода из «Краснодара» зимой.

Соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет €9 млн.

По итогам первой части сезона-2022/23 в РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице. За 17 туров кубанская команда набрала 25 очков, одержав семь побед, четыре раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений.

Ранее бывший помощник Гуса Хиддинка в сборной России по футболу Игорь Корнеев заявил, что не видит перспектив в вопросе перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

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