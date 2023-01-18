​Кейн принял решение по своему будущему

Судя по всему, нападающий Гарри Кейн сменит клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает The Telegraph, 29-летний нападающий не собирается продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Отмечается, что Кейн уже отклонил одно предложение «шпор» о пролонгации трудового договора.

Действующий контракт Гарри Кейна рассчитан до средины 2024 года. Таким образом, «Тоттенхэму» может быть выгодно продать своего лидера летом, чтобы не потерять через год бесплатно. Несмотря на ситуацию, президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви будет просить за Кейна летом 100 миллионов фунтов от любого английского клуба, утверждает источник.