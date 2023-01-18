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25 минут назад

​Кейн принял решение по своему будущему

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Судя по всему, нападающий Гарри Кейн сменит клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает The Telegraph, 29-летний нападающий не собирается продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Отмечается, что Кейн уже отклонил одно предложение «шпор» о пролонгации трудового договора.

​Кейн принял решение по своему будущему
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Действующий контракт Гарри Кейна рассчитан до средины 2024 года. Таким образом, «Тоттенхэму» может быть выгодно продать своего лидера летом, чтобы не потерять через год бесплатно. Несмотря на ситуацию, президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви будет просить за Кейна летом 100 миллионов фунтов от любого английского клуба, утверждает источник.

Гарри Кейн забил 265 голов и отдал 62 голевых паса в 413 матчах за «Тоттенхэм».

Футбол,Гарри Кейн,
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