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40 минут назад

Ферреро назначен президентом «Ювентуса» после отставки Аньелли

Советский спорт

Джанлука Ферреро избран новым составом совета директоров «Ювентуса» на пост президента туринского клуба, сообщается на сайте команды.

Ферреро назначен президентом «Ювентуса» после отставки Аньелли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он сменит на этом посту Андреа Аньелли, который подал в отставку в конце ноября прошлого года из-за подозрений в финансовых злоупотреблениях. Вместе с Аньелли из руководства ушли вице-президент Павел Недвед и главный исполнительный директор Маурицио Арривабене, которого сменил Маурицион Сканавино.

Контракт с новым президентом рассчитан до 30 июня 2025 года. Тогда же состоится утверждение финансовой отчетности клуба за новый период.

В состав совета директоров также вошли Фиоранна Виттория Негри, Диего Пистоне и Лаура Капьелло.

Ранее сообщалось, что предварительные слушания по делу о финансовых махинациях, в которых обвиняется прежнее руководство, состоятся в туринском суде в конце марта.

Футбол,Андреа Аньелли,Павел Недвед,
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