Защитник "Ростова" Лангович назвал лучшего игрока РПЛ

Глеб [Данил Глебов] держит необходимый баланс между молодыми и старшими футболистами, — отметил Лангович. — С молодыми он всегда на связи. Старается по максимуму помочь, где-то подсказать, дать совет. Думаю, капитаном «Ростова» он является заслуженно. Это футболист с характером, за каждого из нас будет горой стоять как на поле, так и вне», — приводит слова Андрея Ланговича «РБ Спорт».