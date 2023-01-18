Роналду не попал в сборную лучших футболистов 2022 по версии УЕФА

Опубликована сборная лучших европейских футболистов за минувший календарный год. Рейтинг составлен Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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Сборная выглядит следующим образом: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды),Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Тео Эрнандес («Милан», Франция), Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды) – Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Лука Модрич («Реал», Хорватия) – Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция).

Форвард Карим Бензема получил «Золотой мяч» по итогам 2022 года. Всего в команде фигурирует три футболиста мадридского «Реала». Испанская команда является действующим обладателем Лиги чемпионов. Коллектив Карло Анчелотти одолел «Ливерпуль» Юргена Клоппа со счетом 1:0.